PFL World Tournament 10: Эдвардс – Роста, Попов – Романов и другие бои
В ночь с 21 на 22 августа в городе Холливуд (США) пройдет финальный турнир PFL в среднем, полутяжелом и тяжелом весах. Главным событием станет бой Фабиан Эдвардс (15-4) – Далтон Роста (11-1).
В главном карде также Олег Попов (21-2) подерется с Александром Романовым (19-3).
Другие бои турнира:
● Антонио Карлос (18-6) – Салливан Коли (8-1)
● Гильерме Виана (9-3) - Расул Магомедов (15-4)
● Сергей Билостенный (13-4) - Карл Уильямс (10-3)
● Джошуа Сильвейра (14-5) - Мурад Рамазанов (12-3)
Прямая трансляция будет доступна на Okko, начало – в 01:00 по московскому времени.
