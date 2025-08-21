PFL World Tournament 10: Эдвардс – Роста, Попов – Романов и другие бои

В ночь с 21 на 22 августа в городе Холливуд (США) пройдет финальный турнир PFL в среднем, полутяжелом и тяжелом весах. Главным событием станет бой Фабиан Эдвардс (15-4) – Далтон Роста (11-1).

В главном карде также Олег Попов (21-2) подерется с Александром Романовым (19-3).

Другие бои турнира :

● Антонио Карлос (18-6) – Салливан Коли (8-1)

● Гильерме Виана (9-3) - Расул Магомедов (15-4)

● Сергей Билостенный (13-4) - Карл Уильямс (10-3)

● Джошуа Сильвейра (14-5) - Мурад Рамазанов (12-3)

Прямая трансляция будет доступна на Okko, начало – в 01:00 по московскому времени.

