1

Никита Цзю победил Лулзима Исмаили техническим нокаутом в первом раунде

Никита Цзю провел поединок против Лулзима Исмаили в Австралии.

Цзю (11-0) выиграл в первом раунде, соперник отказался продолжать бой, перед этим побывав в нокдауне.

Никита Цзю защитил титул WBO Intercontinental. Цзю в прошлый раз дрался в августе-2024, нокаутировав Коэна Мазудье.

Тим Цзю опять проиграл, хотя обещал «срубить дерево» – его угол остановил избиение

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
