Никита Цзю победил Лулзима Исмаили техническим нокаутом в первом раунде
Никита Цзю провел поединок против Лулзима Исмаили в Австралии.
Цзю (11-0) выиграл в первом раунде, соперник отказался продолжать бой, перед этим побывав в нокдауне.
Никита Цзю защитил титул WBO Intercontinental. Цзю в прошлый раз дрался в августе-2024, нокаутировав Коэна Мазудье.
Тим Цзю опять проиграл, хотя обещал «срубить дерево» – его угол остановил избиение
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости