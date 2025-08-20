Никита Цзю победил Лулзима Исмаили техническим нокаутом в первом раунде

Никита Цзю провел поединок против Лулзима Исмаили в Австралии.

Цзю (11-0) выиграл в первом раунде, соперник отказался продолжать бой, перед этим побывав в нокдауне.

Никита Цзю защитил титул WBO Intercontinental. Цзю в прошлый раз дрался в августе-2024, нокаутировав Коэна Мазудье.

Тим Цзю опять проиграл, хотя обещал «срубить дерево» – его угол остановил избиение