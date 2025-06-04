Роулинг призвала лишить Хелиф золота ОИ. Ранее в сети появились материалы, якобы доказывающие наличие у нее мужского кариотипа

Джоан Роулинг призвала лишить Иман Хелиф золотой медали ОИ.

Ранее издание 3 Wire Sports опубликовало фрагмент медицинского отчета, якобы составленного в марте 2023 года. В нем утверждается, что в организме Иман Хелиф был обнаружен мужской кариотип. Тестирование было проведено перед чемпионатом мира по боксу в Индии, от участия в котором Хелиф была впоследствии отстранена.

«Целая плеяда представителей спортивных медиа открыто аплодировала мужчинам, избивающим женщин ради зрелища. Никто из них не лишился из-за этого работы.

Ни одна другая социальная группа не столкнулась бы с таким откровенным унижением без общественного осуждения. Вопиющая мизогиния», – написала в социальных сетях писательница Джоан Роулинг.

Тест для выявления пола – новое требование в боксе. Скандальная Иман Хелиф уже отстранена