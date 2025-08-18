7

Бен Аскрен: «Если бы Чимаев рискнул, то мог бы финишировать дю Плесси»

Бен Аскрен считает, что Хамзат Чимаев могу финишировать Дрикуса дю Плесси.

«Если бы Чимаев рискнул немного больше, думаю, он смог бы нанести гораздо больше урона Дрикусу и, вероятно, победил бы досрочно. Может быть, это не было важно для него.

В любой момент может появиться возможность все закончить, не дав сопернику еще один шанс. Это занимает одну секунду. Хороший пример – бой Пейджа и Джареда Каннонира. Майкл не финишировал соперника, когда мог, из-за чего потом едва не проиграл», – написал в соцсетях экс-боец UFC Бен Аскрен.

Напомним, Чимаев победил дю Плесси единогласным решением судей (50-44 – трижды) в главном событии UFC 319.

Роган – о следующем сопернике Чимаева: «Де Риддер. Он очень неприятно бьет, неплохо комбинирует, обладает хорошей выносливостью и опытом»

Тренер дю Плесси: «Всем скептикам и ребятам, поддерживающим ММА в стиле «одеяло»: Мы за настоящий бой. Скоро вернемся и удивим вас тем, что просто снова заберем пояс»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Бена Аскрена
logoMMA
logoUFC
logoБен Аскрен
logoХамзат Чимаев
logoМайкл Пейдж
logoДжаред Каннонир
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чимаев объяснил, почему часто говорит о деньгах: «Я хочу иметь возможность кому-то помочь»
3сегодня, 09:43
Де Риддер хочет бой с Чимаевым: «Я уже встретился с лучшим американским борцом. Теперь мне любопытно, что я могу сделать против лучшего борца с Кавказа»
12сегодня, 09:28
Губерниев – о титуле Чимаева: «Его победы к нам никакого отношения не имеют. Он представляет ОАЭ, а не Россию»
54сегодня, 07:28
Главные новости
Адесанья – о победе Чимаева над дю Плесси: «Думал, что Хамзат устанет, но он даже не сбавил скорость. Дивизион в хороших руках»
7 минут назад
Роган – о следующем сопернике Чимаева: «Де Риддер. Он очень неприятно бьет, неплохо комбинирует, обладает хорошей выносливостью и опытом»
10сегодня, 10:54
Тренер дю Плесси: «Всем скептикам и ребятам, поддерживающим ММА в стиле «одеяло»: Мы за настоящий бой. Скоро вернемся и удивим вас тем, что просто снова заберем пояс»
18сегодня, 10:21
Кормье – о состоянии Пико после нокаута от Мерфи: «Его челюсть была сжата, ему не могли вытащить капу»
2сегодня, 09:52
Чимаев объяснил, почему часто говорит о деньгах: «Я хочу иметь возможность кому-то помочь»
3сегодня, 09:43
Де Риддер хочет бой с Чимаевым: «Я уже встретился с лучшим американским борцом. Теперь мне любопытно, что я могу сделать против лучшего борца с Кавказа»
12сегодня, 09:28
Тактаров – о поединке дю Плесси и Чимаева: «Ни ударной техники, ничего. Чемпионскими были только проходы в ноги от Хамзата и, возможно, выносливость Дрикуса»
19сегодня, 07:34
Губерниев – о титуле Чимаева: «Его победы к нам никакого отношения не имеют. Он представляет ОАЭ, а не Россию»
54сегодня, 07:28
Шон О’Мэлли: «Чимаеву повезло, что я дерусь в легчайшем весе, клянусь Богом...»
9сегодня, 07:11
Волкановски считает, что следующим претендентом на титул будет Мерфи: «Я пытался сделать так, чтобы бой с Евлоевым состоялся. Но не похоже, что он следующий»
4сегодня, 07:01
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04