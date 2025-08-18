Бен Аскрен: «Если бы Чимаев рискнул, то мог бы финишировать дю Плесси»

Бен Аскрен считает, что Хамзат Чимаев могу финишировать Дрикуса дю Плесси.

«Если бы Чимаев рискнул немного больше, думаю, он смог бы нанести гораздо больше урона Дрикусу и, вероятно, победил бы досрочно. Может быть, это не было важно для него.

В любой момент может появиться возможность все закончить, не дав сопернику еще один шанс. Это занимает одну секунду. Хороший пример – бой Пейджа и Джареда Каннонира . Майкл не финишировал соперника, когда мог, из-за чего потом едва не проиграл», – написал в соцсетях экс-боец UFC Бен Аскрен .

Напомним, Чимаев победил дю Плесси единогласным решением судей (50-44 – трижды) в главном событии UFC 319.

