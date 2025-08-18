Кормье – о состоянии Пико после нокаута от Мерфи: «Его челюсть была сжата, ему не могли вытащить капу»

Даниэль Кормье рассказал о тяжелом нокауте Аарона Пико на UFC 319.

«Его челюсть была сжата, ему не могли вытащить капу. Есть повод для беспокойство за Аарона. Его очень сильно нокаутировали», – объяснил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье .

Напомним, Лерон Мерфи нокаутировал Аарона Пико ударом локтем с разворота в первом раунде поединка на UFC 319.

Нокаут локтем с разворота – редкая фантастика в UFC. В Чикаго случилось сразу два!

