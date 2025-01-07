Уокер потренировался с Хабибом: ранее Джонни занимался в Ирландии в зале тренера Конора
Джонни Уокер опубликовал фото с Хабибом Нурмагомедовым.
«С чемпом», − подписал фото полутяжеловес UFC Джонни Уокер.
19 января Уокер подерется с Богданом Гуськовым на UFC 311, на этом же турнире Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Тагира Уланбекова, Умара Нурмагомедова и Ислама Махачева.
Прохазка – о потенциальном поединке с Анкалаевым: «С кем он дрался? Джонни Уокером? Окей»
«Респект». Оздемир и Уокер сфотографировались после боя в Саудовской Аравии
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Джонни Уокера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем