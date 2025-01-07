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Уокер потренировался с Хабибом: ранее Джонни занимался в Ирландии в зале тренера Конора

Джонни Уокер опубликовал фото с Хабибом Нурмагомедовым.

«С чемпом», − подписал фото полутяжеловес UFC Джонни Уокер.

19 января Уокер подерется с Богданом Гуськовым на UFC 311, на этом же турнире Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Тагира Уланбекова, Умара Нурмагомедова и Ислама Махачева.

Прохазка – о потенциальном поединке с Анкалаевым: «С кем он дрался? Джонни Уокером? Окей»

«Респект». Оздемир и Уокер сфотографировались после боя в Саудовской Аравии

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Джонни Уокера
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