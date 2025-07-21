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Джонсу интересен бой только на территории Белого дома: «Другой турнир? Думаю, что нет»

Джон Джонс хочет драться только на территории Белого дома.

«Буду ли драться в другом событии? Думаю, что нет. Но сейчас трудно сказать. Я просто хочу сосредоточиться на работе, привести себя в лучшую форму и разобраться с предложениями, которые у меня уже есть», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Джон Джонс.

Ранее глава UFC Дана Уайт сказал, что не рискнул бы назначать бой Джонсу в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует организовать турнир UFC на территории Белого дома в 2026 году. Джонс ранее завершил карьеру в UFC, но спустя 12 дней вернулся в пул тестирования.

Джонс – о желании Кормье подраться с ним у себя дома: «Можете представить, как вам в третий раз надирают задницу на глазах детей и жены?»

Джон Джонс: «Есть предчувствие, что я буду в списке на главное событие в Белом доме. Хотел бы подраться с любым, кто будет владеть поясом»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джона Джонса
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