UFC объявил о подписании россиянина Байсангура Сусуркаева и американца Ти Миллера по итогам претендентской серии
UFC подписал нового российского бойца.
Промоушен включил в ростер бойцов россиянина Байсангура Сусуркаева и американца Ти Миллера по итогам Претендентской серии UFC.
24-летний уроженец Грозного Сусуркаев (6-0) накануне нокаутировал Муртазу Талху.
Также на турнире выступал еще один боец из России – Юрий Панферов. Москвич выиграл свой бой единогласным решением судей, но контракт от промоушена не получил.
Вторым бойцом, награжденным шансом выступить в UFC, стал 25-летний американец Ти Миллер (6-0).
UFC продал медиаправа за $8 млрд. Откуда так много?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости