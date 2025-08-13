UFC объявил о подписании россиянина Байсангура Сусуркаева и американца Ти Миллера по итогам претендентской серии

UFC подписал нового российского бойца.

Промоушен включил в ростер бойцов россиянина Байсангура Сусуркаева и американца Ти Миллера по итогам Претендентской серии UFC.

24-летний уроженец Грозного Сусуркаев (6-0) накануне нокаутировал Муртазу Талху.

Также на турнире выступал еще один боец из России – Юрий Панферов. Москвич выиграл свой бой единогласным решением судей, но контракт от промоушена не получил.

Вторым бойцом, награжденным шансом выступить в UFC, стал 25-летний американец Ти Миллер (6-0).

