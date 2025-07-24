Арман Царукян запостил видео, как ловит утку: «Перестань убегать, Илия, я сделаю это быстро. Не переживай, хороший мальчик»

Арман Царукян опубликовал видео, как ловит утку и обратился к Илии Топурии.

«Перестань убегать, Илия . Я сделаю это быстро. Не переживай, хороший мальчик», – сказал боец UFC Арман Царукян.

В конце июня Топурия победил Чарльза Оливейру нокаутом в поединке за титул. Царукян последний бой провел летом 2024 года, победив раздельным решением судей Оливейру.

Илия Топурия: «Я не дам шанс Царукяну драться со мной за титул. Скорее откажусь от пояса, чем дам ему шанс»