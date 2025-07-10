Оливейра – о плане на бой с Топурией: «Планировал бить и уходить, сохранять дистанцию. В итоге стоял на месте, принимая его удары»

Чарльз Оливейра рассказал о плане на бой против Илии Топурии.

«Я бы изменил все... Все, к чему я готовился, я не применил на практике. Я не сделал ничего из того, к чему готовился...

План на игру был такой: бить и уходить, сохранять дистанцию ​​с помощью ударов ногами, много ударов по икрам, не стоять на месте... Как только начался бой, я стоял на месте, принимая его удары», – сказал боец UFC Чарльз Оливейра.

Напомним, Оливейра проиграл Топурии в главном событии UFC 317 нокаутом в первом раунде.

Чарльз Оливейра: «Топурия бил меня сильнее всех. Это невозможно отрицать»