Оливейра – о плане на бой с Топурией: «Планировал бить и уходить, сохранять дистанцию. В итоге стоял на месте, принимая его удары»
Чарльз Оливейра рассказал о плане на бой против Илии Топурии.
«Я бы изменил все... Все, к чему я готовился, я не применил на практике. Я не сделал ничего из того, к чему готовился...
План на игру был такой: бить и уходить, сохранять дистанцию с помощью ударов ногами, много ударов по икрам, не стоять на месте... Как только начался бой, я стоял на месте, принимая его удары», – сказал боец UFC Чарльз Оливейра.
Напомним, Оливейра проиграл Топурии в главном событии UFC 317 нокаутом в первом раунде.
Чарльз Оливейра: «Топурия бил меня сильнее всех. Это невозможно отрицать»
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
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