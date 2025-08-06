Артур Бетербиев проведет бой против американца Деона Николсона 22 ноября
Артур Бетербиев проведет бой против американского боксера Деона Николсона.
Бой пройдет в рамках турнира The Ring IV Night of Champions 22 ноября.
Рекорд Деона Николсона – 22-1, у него 18 побед нокаутом.
В последнем поединке 23 февраля Артур Бетербиев проиграл раздельным решением судей Дмитрию Биволу. Для Бетербиева это поражение стало первым в карьере.
Бетербиев – о бое с Биволом: «Некоторые обещали, что будут боксировать. Не моя вина, что не складывается бой в России. Вы понимаете, чья это вина»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
