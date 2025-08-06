Артур Бетербиев проведет бой против американца Деона Николсона 22 ноября

Артур Бетербиев проведет бой против американского боксера Деона Николсона.

Бой пройдет в рамках турнира The Ring IV Night of Champions 22 ноября.

Рекорд Деона Николсона – 22-1, у него 18 побед нокаутом.

В последнем поединке 23 февраля Артур Бетербиев проиграл раздельным решением судей Дмитрию Биволу. Для Бетербиева это поражение стало первым в карьере.

