Хабиб – о поединке с Конором: «Он перешел черту – за ней уже нет правил. Что он сделал? Не важно. Когда ты упоминаешь религию, нацию или родителей – это край»

Хабиб Нурмагомедов объяснил причину сложных отношений с Конором Макгрегором.

«Большинство своих соперников я побеждал физически, но Конора я одолел еще и ментально. Я очень опасный парень, когда использую свою ментальную часть. И очень серьезный соперник, когда задействую обе стороны. Макгрегор хотел взять меня ментально, но он недооценил меня.

Я не силен в английском, но владею языком тела. Он перешел черту – за ней уже нет правил. Что он сделал? Не важно. Когда ты упоминаешь религию, нацию или родителей – это край», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Напомним, Хабиб дрался с Конором в октябре 2018-го за титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов победил болевым приемом в четвертом раунде.

Фергюсон – о Коноре и Хабибе: «Эти парни четыре года не хотели со мной драться. Потому что они ссылко»

Хабиб – о Коноре: «Если он изменится, то повлияет на жизнь многих людей вокруг себя. Именно поэтому я хочу, чтобы он изменился сам»