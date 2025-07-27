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Шара Буллет перенес операцию на носу после боя с Марком-Андре Баррио на UFC Abu Dhabi

Шара Буллет перенес операцию на носу после боя на UFC Abu Dhabi.

«Шара перенес операцию на носу, чувствует себя хорошо. Нужно время на восстановление. Отпустят из больницы завтра или послезавтра», – сообщил друг бойца UFC Хабибулла Магомедов.

Напомним, Шарабутдин Магомедов, известный по прозвищу «Шара Буллет», победил Марко-Андре Баррио единогласным решением судей на UFC Abu Dhabi.

Баррио сломал нос Шаре Буллету во втором раунде поединка на UFC Abu Dhabi. После боя россиянина увезли в больницу

Шара Буллет – после победы над Баррио: «Вы разбудили злого пирата, я только начинаю»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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