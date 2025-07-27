Петр Ян победил Маркуса Макги в соглавном поединке UFC Abu Dhabi

В Абу-Даби на турнире UFC прошел бой в легчайшем весе между Петром Яном и Маркусом Макги .

Ян выиграл единогласным решением судей (трижды 29-28) и вышел на серию из трех побед.

Для Макги это пятый бой в UFC – он дебютировал в лиге в 2023 году и выиграл четыре поединка из четырех.

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