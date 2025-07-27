Петр Ян победил Маркуса Макги в соглавном поединке UFC Abu Dhabi
В Абу-Даби на турнире UFC прошел бой в легчайшем весе между Петром Яном и Маркусом Макги.
Ян выиграл единогласным решением судей (трижды 29-28) и вышел на серию из трех побед.
Для Макги это пятый бой в UFC – он дебютировал в лиге в 2023 году и выиграл четыре поединка из четырех.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
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