Шара Буллет собрал идеального бойца: «Кардио – Хабиб, интеллект в бою – Джонс, характер – я»
Шара Буллет собрал образ идеального бойца.
— Тебе надо собрать идеального бойца по качествам. Ударка?
– Шара Буллет.
– Кардио?
– Хабиб Нурмагомедов.
– Борьба?
– Хабиб Нурмагомедов.
– Интеллект в бою?
– Джон Джонс.
– Защита?
– Ислам Махачев, он прекрасно защищается.
– Трэш-ток?
– Конор Макгрегор.
– Характер?
Мой характер. Шара Буллет, – сказал боец UFC Шарабутдин Магомедов.
26 июля на UFC в Абу-Даби Магомедов проведет поединок с канадцем Марком-Андре Баррио.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Спорт на Кинопоиске»
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