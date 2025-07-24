Шара Буллет собрал идеального бойца: «Кардио – Хабиб, интеллект в бою – Джонс, характер – я»

Шара Буллет собрал образ идеального бойца.

— Тебе надо собрать идеального бойца по качествам. Ударка?

– Шара Буллет.

– Кардио?

– Хабиб Нурмагомедов.

– Борьба?

– Хабиб Нурмагомедов.

– Интеллект в бою?

– Джон Джонс.

– Защита?

– Ислам Махачев, он прекрасно защищается.

– Трэш-ток?

– Конор Макгрегор.

– Характер?

Мой характер. Шара Буллет, – сказал боец UFC Шарабутдин Магомедов.

26 июля на UFC в Абу-Даби Магомедов проведет поединок с канадцем Марком-Андре Баррио.

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