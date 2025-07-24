Царукян – Топурии: «Называешь себя чемпионом, но уже ищешь выход. Можешь отказаться от титула, или я его заберу»

Арман Царукян отреагировал на слова Илии Топурии.

Илия Топурия заявил , что «скорее откажется от титула», чем даст шанс Царукяну.

«Называешь себя чемпионом, но уже ищешь выход. Можешь отказаться от титула, или я его заберу. В любом случае, он мой», – написал боец UFC Арман Царукян.

Царукян последний бой провел летом 2024 года, победив раздельным решением судей Чарльза Оливейру.

Топурия – о следующем оппоненте: «Гейджи или Пимблетт. Бой с Царукяном даже не обсуждается»