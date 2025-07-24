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Царукян – Топурии: «Называешь себя чемпионом, но уже ищешь выход. Можешь отказаться от титула, или я его заберу»

Арман Царукян отреагировал на слова Илии Топурии.

Илия Топурия заявил, что «скорее откажется от титула», чем даст шанс Царукяну.

«Называешь себя чемпионом, но уже ищешь выход. Можешь отказаться от титула, или я его заберу. В любом случае, он мой», – написал боец UFC Арман Царукян. 

Царукян последний бой провел летом 2024 года, победив раздельным решением судей Чарльза Оливейру.

Топурия – о следующем оппоненте: «Гейджи или Пимблетт. Бой с Царукяном даже не обсуждается»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Армана Царукяна
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