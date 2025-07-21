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Алексей Олейник: «Планирую завершающий бой. Пока ничего неизвестно, но хочу драться с иностранцем»

Алексей Олейник хочет провести последний бой в карьере.

«У меня планируется завершающий бой в карьере. Когда и где – пока неизвестно. Эта идея появилась в последние несколько дней, сейчас все в разработке. Наверное, я готов к тому, чтобы сделать бой и назвать его последним. 

Все-таки я прошел свою карьеру, она была очень интересной. Я выступал еще тогда, когда тектонические сдвиги были: один вес, не было толком правил. Прошел и через подставы различные на боях... А в 35 лет я попал в UFC, провел там 10 лет, 17 боев. И вот уже ушел оттуда, а до сих пор в строю.

Я хочу, чтобы бой прошел в этом году, и хочу, чтобы соперником был обязательно иностранец. Не хочу драться с соотечественниками». – сказал боец MMA Алексей Олейник.

Напомним, 48-летний Олейник провел 79 боев в MMA: 61 победа (55 досрочных), 18 поражений и ничья.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
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