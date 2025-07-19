Леннокс Льюис: «Праймовый я победил бы Усика. У меня нашлось бы много приемов»
Леннокс Льюис считает, что победил бы Александра Усика.
«Праймовый я победил бы Усика. Я специализируюсь на таких соперниках. У меня бы нашлось много приемов против Александра. Использовал бы свой фирменный апперкот, джеб, правый боковой и хук. Так я бы сделал результат. Но хотелось бы прежде немного избить его. Нанести урон. Помните, как я когда-то называл его кроликом? Он бы неуловим на ринге», – сказал экс-чемпион мира по боксу Леннокс Льюис.
Напомним, этой ночью Усик подерется с Даниэлем Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер BBC Sport
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