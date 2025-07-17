Дюбуа – о ставке Канело на победу Усика: «Он потеряет деньги»
Даниэль Дюбуа прокомментировал ставку Канело на победу Александра Усика.
«Это для меня ничего не значит. Мне все равно, он потеряет деньги», – сказал чемпион мира Даниэль Дюбуа.
Канело поставил $500 тысяч на победу Александра Усика.
19 июля на стадионе «Уэмбли» Усик и Дюбуа проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Усик доминирует в 38. Что в его годы делали другие великие тяжи?
Верите, что Дюбуа победит Усика?9821 голос
Да
Нет
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: DAZN Boxing
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости