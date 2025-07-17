Дюбуа – о ставке Канело на победу Усика: «Он потеряет деньги»

Даниэль Дюбуа прокомментировал ставку Канело на победу Александра Усика.

«Это для меня ничего не значит. Мне все равно, он потеряет деньги», – сказал чемпион мира Даниэль Дюбуа.

Канело поставил $500 тысяч на победу Александра Усика.

19 июля на стадионе «Уэмбли» Усик и Дюбуа проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Усик доминирует в 38. Что в его годы делали другие великие тяжи?