Усика спросили, нравится ли ему «Гарри Поттер»: «Мне нравится Дамблдор. Хороший мужик»

Александр Усик рассказал, любит ли фильмы о Гарри Поттере.

«Немного. Мне нравится Дамблдор. Хороший мужик», – сказал чемпион мира Александр Усик .

19 июля на стадионе «Уэмбли» Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Александр Усик: «Дюбуа боится меня. Я тоже боюсь, но мой страх иной»