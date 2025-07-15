Усика спросили, нравится ли ему «Гарри Поттер»: «Мне нравится Дамблдор. Хороший мужик»
Александр Усик рассказал, любит ли фильмы о Гарри Поттере.
«Немного. Мне нравится Дамблдор. Хороший мужик», – сказал чемпион мира Александр Усик.
19 июля на стадионе «Уэмбли» Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Александр Усик: «Дюбуа боится меня. Я тоже боюсь, но мой страх иной»
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Tiktok
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