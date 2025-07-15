Тедди Атлас: «Дюбуа молод, а Усик постарел. Это опасный бой для Александра»
Тедди Атлас высказался о предстоящем бое Усика и Дюбуа.
«В бою с Усиком, независимо от того, был ли удар ниже пояса или нет, Дюбуа сдался. Но он не сдастся в этот раз. Он талантлив, у него толстые кости и мышцы, природная сила. Он потрясет вас, если попадет.
Дюбуа молод, а Усик постарел. Это опасный бой для Усика», – сказал тренер Тедди Атлас.
19 июля на стадионе «Уэмбли» Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Александр Усик: «Дюбуа боится меня. Я тоже боюсь, но мой страх иной»
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Тедди Атласа
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