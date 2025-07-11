Первый канал покажет бой Алексея Папина и Мильжана Ровчанина в прямом эфире.

Поединок в супертяжелом весе состоится 19 июля в Москве в «Международном центре бокса». Начало – в 20:00 по московскому времени. Другие бои боксерского вечера: ● Алексей Егоров (12-3) – Обаро Эрададжае (20-0); ● Исмат Гулиев (16-1) – Исса Манянза (7-0); ● Алексей Шендрик (1-0) – Тихон Нетесов (12-9); ● Эрик Хачатрян (3-0) – Игорь Тихонов (4-2-1); ● Максим Плешков (11-0) – Артем Пугач (3-9).