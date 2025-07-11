Первый канал покажет бой Алексея Папина и Мильжана Ровчанина в прямом эфире
Первый канал покажет бой Алексея Папина и Мильжана Ровчанина в прямом эфире.
Поединок в супертяжелом весе состоится 19 июля в Москве в «Международном центре бокса». Начало – в 20:00 по московскому времени.
Другие бои боксерского вечера:
● Алексей Егоров (12-3) – Обаро Эрададжае (20-0);
● Исмат Гулиев (16-1) – Исса Манянза (7-0);
● Алексей Шендрик (1-0) – Тихон Нетесов (12-9);
● Эрик Хачатрян (3-0) – Игорь Тихонов (4-2-1);
● Максим Плешков (11-0) – Артем Пугач (3-9).
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Федерация бокса России
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