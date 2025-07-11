Абдель-Азиз – о Забите: «Он просто потерял интерес. Трижды давал согласие на бой с Родригесом – и каждый раз тот снимался»

Али Абдель-Азиз заявил, что Забит Магомедшарипов потерял интерес к ММА.

«Забит уже не вернется. Он три или четыре раза давал согласие на бой с Яиром Родригесом – и каждый раз тот снимался. В итоге Забит просто потерял интерес. Я мог бы обвинить в этом сотрудников UFC, но не стану.

Думаю, ошибка была не только со стороны промоушена, но и с моей тоже. Я должен был перестать настаивать на поединке с Родригесом после того, как тот снялся в первый раз. Забит просто перегорел. Теперь у него есть бизнес, жена, дети. Он сам сказал: «Мне это больше не нужно», – заявил менеджер Али Абдель-Азиз .

Напомним, 34-летний Забит Магомедшарипов объявил о завершении спортивной карьеры в 2022-м. В апреле появилась информация, что UFC регулярно предлагает дагестанцу вернуться в промоушен, но тот отказывается.

Забит Магомедшарипов: «Сколько бы денег ни предложили, я уже не вернусь в UFC. Здесь не финансовый вопрос»

Где сейчас Забит Магомедшарипов?