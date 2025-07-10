0

Волков – о дате следующего боя: «Октябрь или ноябрь»

Александр Волков рассказал, когда планирует провести следующий бой.

«Если разговор зайдет о титульном бое, то я готов в любое время. Если предложат бой не с чемпионом, то он будет где-то к октябрю. Октябрь или ноябрь был бы хорошим вариантом», – сказал боец UFC Александр Волков.

Волков (38-11) в последний раз дрался в декабре-2024, когда проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей.

Жаилтон Алмейда: «Волков согласился на бой. Ждите хороших новостей»

Верите, что Дюбуа победит Усика?786 голосов
ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
logoMMA
logoАлександр Волков
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Волков: «Ган будет мотивирован, но Аспиналл сильнее»
27сегодня, 09:35
Жаилтон Алмейда: «Волков согласился на бой. Ждите хороших новостей»
11вчера, 15:00
Александр Волков: «Предпочел бы, чтобы UFC признали результат боя с Ганом ошибкой – и дали мне титульник»
2вчера, 10:40
Главные новости
UFC уволил 44-летнего Мэтта Брауна
23 минуты назад
Майкл Биспинг снялся в фильме «Рыжая Соня»
5сегодня, 16:04Фото
Чейл Соннен: «Мераб против Умара – лучший бой года»
2сегодня, 15:52
Шавкат Рахмонов купил новый «Гелендваген»: «Сам себе не сделаешь подарок – никто о тебе и не подумает»
9сегодня, 15:32Фото
Бронзовый призер ЧМ по Доте: «У Топурии 0 шансов против Махачева. Я знаю, что UFC не собирается проводить этот бой»
1сегодня, 14:03Киберспорт
Владислав «Белаз» Ковалев: «Мага, начинай готовить оправдания, как все мои соперники»
сегодня, 13:57
Магомед Исмаилов: «Люди пишут, что я пенсионер. Если для пенсионера есть легкие деньги, то это «Белаз»
1сегодня, 13:53
Тренер Александра Волкова: «Будет бой с Алмейдой. Ждем дату – октябрь или ноябрь»
3сегодня, 13:44
Джейк Пол выложил фото с Турки: «Моя цель – развивать бокс»
1сегодня, 12:54Фото
Долидзе хочет подраться с Чимаевым: «Хамзат известен, людям нравится на него смотреть»
сегодня, 12:41
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49