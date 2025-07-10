Волков – о дате следующего боя: «Октябрь или ноябрь»

Александр Волков рассказал, когда планирует провести следующий бой.

«Если разговор зайдет о титульном бое, то я готов в любое время. Если предложат бой не с чемпионом, то он будет где-то к октябрю. Октябрь или ноябрь был бы хорошим вариантом», – сказал боец UFC Александр Волков.

Волков (38-11) в последний раз дрался в декабре-2024, когда проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей.

Жаилтон Алмейда: «Волков согласился на бой. Ждите хороших новостей»