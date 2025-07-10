Волков – о дате следующего боя: «Октябрь или ноябрь»
Александр Волков рассказал, когда планирует провести следующий бой.
«Если разговор зайдет о титульном бое, то я готов в любое время. Если предложат бой не с чемпионом, то он будет где-то к октябрю. Октябрь или ноябрь был бы хорошим вариантом», – сказал боец UFC Александр Волков.
Волков (38-11) в последний раз дрался в декабре-2024, когда проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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