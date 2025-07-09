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Сэндхаген не хочет драться с Двалишвили в ноябре: «В Нью-Йорке просто безумные налоги»

Кори Сэндхаген рассказал, когда может состояться поединок с Мерабом Двалишвили.

«Ноябрь? Я ненавижу выступать в Нью-Йорке. У них в штате просто безумные налоги. А вот бой на декабрьском турнире в Лас-Вегасе – это отличная идея», – сказал боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхаген.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Сэндхаген станет следующим соперником чемпиона дивизиона Мераба Двалишвили.

Кори Сэндхаген: «Мераб становится увереннее с каждым боем. Я – тот парень, который должен его победить»

Мераб Двалишвили: «В UFC предложили мне самому выбрать соперника и дату. Я был в шоке»

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: LowKickMMA
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