Сэндхаген не хочет драться с Двалишвили в ноябре: «В Нью-Йорке просто безумные налоги»

Кори Сэндхаген рассказал, когда может состояться поединок с Мерабом Двалишвили.

«Ноябрь? Я ненавижу выступать в Нью-Йорке. У них в штате просто безумные налоги. А вот бой на декабрьском турнире в Лас-Вегасе – это отличная идея», – сказал боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхаген .

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил , что Сэндхаген станет следующим соперником чемпиона дивизиона Мераба Двалишвили .

Кори Сэндхаген: «Мераб становится увереннее с каждым боем. Я – тот парень, который должен его победить»

Мераб Двалишвили: «В UFC предложили мне самому выбрать соперника и дату. Я был в шоке»