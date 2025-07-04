Хулио Сезара Чавеса-младшего задержали в США для депортации в Мексику. Он проиграл Джейку Полу 29 июня

Чавес-младший был задержан службой иммиграционного и таможенного контроля США.

Хулио Сезара Чавеса депортируют в Мексику.

«Чавес – гражданин Мексики, в отношении которого в Мексике выдан ордер на арест за участие в организованной преступности и торговле оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами», – сообщили в Министерстве внутренней безопасности США.

Чавес легально въехал в США в августе-2023, но срок действия его визы истек в феврале-2024.

29 июня Джейк Пол победил Чавеса-младшего в главном событии вечера бокса в Анахайме.

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