PFL World Tournament 7: Эдвардс – Сильвейра, Молдавский – Романов, Попов – Насименто и другие бои
В ночь с 27 на 28 июня в Чикаго, США, состоится турнир PFL World Tournament 7: Semifinals. В главном событии подерутся средневесы Фабиан Эдвардс и Джошуа Сильвейра.
В предварительном карде подерутся россияне: Валентин Молдавский против Александра Романова, Олег Попов против Родриго Насименто и Сергей Билостенный против Карла Уильямса.
Бои турнира:
Салливан Коли – Фил Дэвис;
Серхио Петтис – Рауфон Стотс;
Далтон Роста – Аарон Джеффри;
Антонио Карлос – Симеон Пауэлл;
Валентин Молдавский – Александр Романов;
Бьяджо Али Уолш – Ронни Гиббс;
Олег Попов – Родриго Насименто;
Сергей Билостенный – Карл Уильямс.
Турнир начнется в 3:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на Okko.
Опубликовал: Руслан Мороз
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