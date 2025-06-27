PFL World Tournament 7: Эдвардс – Сильвейра, Молдавский – Романов, Попов – Насименто и другие бои

В ночь с 27 на 28 июня в Чикаго, США, состоится турнир PFL World Tournament 7: Semifinals. В главном событии подерутся средневесы Фабиан Эдвардс и Джошуа Сильвейра.

В предварительном карде подерутся россияне: Валентин Молдавский против Александра Романова , Олег Попов против Родриго Насименто и Сергей Билостенный против Карла Уильямса.

Бои турнира :

Салливан Коли – Фил Дэвис;

Серхио Петтис – Рауфон Стотс;

Далтон Роста – Аарон Джеффри;

Антонио Карлос – Симеон Пауэлл;

Валентин Молдавский – Александр Романов;

Бьяджо Али Уолш – Ронни Гиббс;

Олег Попов – Родриго Насименто;

Сергей Билостенный – Карл Уильямс.

Турнир начнется в 3:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на Okko.