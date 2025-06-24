1

Даниэль Дюбуа: «Со мной Усик будет выглядеть старым. Он истощен после боев с Фьюри»

Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем бое против Александра Усика.

«Думаю, Усик немного истощен. Те два поединка с Фьюри, бой со мной и с другими – все понемногу отнимали у него силы. Чувствую, что он уже готов сойти с пьедестала. Со мной он будет выглядеть старым», – сказал чемпион мира по боксу Даниэль Дюбуа.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе-2023 и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде. Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

💰 Сколько Усик и Дюбуа заработают за реванш?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
logoбокс
logoАлександр Усик
logoДаниэль Дюбуа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Усик снова может стать абсолютом. Новая проверка – реванш с Дюбуа
20 июня, 10:00
Теренс Кроуфорд: «Усик победит Дюбуа. Без вопросов»
75 июня, 09:29
Тони Белью: «Отдаю должное Дюбуа. Если бы мне предложили реванш с Усиком, я бы убежал как можно дальше»
227 мая, 17:06
Главные новости
Жорж Сен-Пьер: «Аспиналл – улучшенная версия Федора Емельяненко»
только что
Жорж Сен-Пьер: «Дана пытался сделать бой с Хабибом, когда мы оба уже были на пенсии. Я бы согласился»
21 минуту назад
Александр Емельяненко: «Захотелось мне выпить – взял выпил. Такой же простой, как и все»
3сегодня, 10:55
Топурия – о Пимблетте: «Буду избивать эту блондинку по всему октагону»
5сегодня, 10:07
Иржи Прохазка согласился провести бой с Магомедом Анкалаевым (ТАСС)
2сегодня, 09:29
Тренер Мераба Двалишвили: «В реванше для Умара все будет еще хуже»
1сегодня, 09:24
Хорхе Масвидаль: «Оливейра больше и хорош во всем, но Топурия особенный, он победит»
сегодня, 09:18
Топурия – о драке Макгрегора в клубе: «Он даже не нокаутировал обычного человека. Тот парень просто ушел, будто ничего и не было»
3сегодня, 08:11
Илия Топурия: «Махачев меня не избегает, он устал от весогонки»
7сегодня, 07:55
Александр Емельяненко – журналисту: «Зарабатываю меньше 200 тысяч. Такая же зарплата, как у тебя. На хлеб хватает»
1сегодня, 07:34
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49