Даниэль Дюбуа: «Со мной Усик будет выглядеть старым. Он истощен после боев с Фьюри»

Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем бое против Александра Усика.

«Думаю, Усик немного истощен. Те два поединка с Фьюри, бой со мной и с другими – все понемногу отнимали у него силы. Чувствую, что он уже готов сойти с пьедестала. Со мной он будет выглядеть старым», – сказал чемпион мира по боксу Даниэль Дюбуа.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе-2023 и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде. Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

💰 Сколько Усик и Дюбуа заработают за реванш?