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Сергей Павлович: «Определился соперник, скоро будут официальные новости»

Сергей Павлович рассказал, что определился его будущий соперник.

«Есть хорошие новости! Определился соперник, скоро будут официальные новости», – написал боец UFC Сергей Павлович.

В феврале Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка единогласным решением судей.

Сергей Павлович: «Черная рубашка. Стальной взгляд. Кулаки наготове. Кто следующий? Просто назови имя»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: телеграм-канал Сергея Павловича
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