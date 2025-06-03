Сергей Павлович: «Определился соперник, скоро будут официальные новости»
Сергей Павлович рассказал, что определился его будущий соперник.
«Есть хорошие новости! Определился соперник, скоро будут официальные новости», – написал боец UFC Сергей Павлович.
В феврале Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка единогласным решением судей.
Сергей Павлович: «Черная рубашка. Стальной взгляд. Кулаки наготове. Кто следующий? Просто назови имя»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: телеграм-канал Сергея Павловича
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости