Сергей Павлович: «Черная рубашка. Стальной взгляд. Кулаки наготове. Кто следующий? Просто назови имя»
Сергей Павлович опубликовал фото в соцсетях.
«Черная рубашка. Стальной взгляд. Кулаки наготове. Кто следующий? Просто назови имя», – написал боец UFC Сергей Павлович.
В феврале Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка единогласным решением судей.
Менеджер Павловича: «Следующая победа над хорошим соперником автоматически ставит Сергея в число претендентов. Готовимся к концу лета – началу осени»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Сергея Павловича
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