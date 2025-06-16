Жозе Альдо исключен из ростера UFC
Жозе Альдо официально перестал быть бойцом UFC.
Альдо исключен из ростера бойцов промоушена.
18 мая Жозе объявил о завершении карьеры.
На его счету 32 победы и 10 поражений. Альдо семь раз защищал титул полулегкого веса UFC. В 2020-м он проиграл Петру Яну поединок за пояс легчайшего веса.
Тренер Альдо – об уходе Жозе из UFC: «Невозможно отрицать, что он величайший полулегковес всех времен»
Макс Холлоуэй: «Альдо – легенда. Только любовь к одному из величайших бойцов»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Roster Watch
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости