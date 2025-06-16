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Жозе Альдо исключен из ростера UFC

Жозе Альдо официально перестал быть бойцом UFC.

Альдо исключен из ростера бойцов промоушена.

18 мая Жозе объявил о завершении карьеры.

На его счету 32 победы и 10 поражений. Альдо семь раз защищал титул полулегкого веса UFC. В 2020-м он проиграл Петру Яну поединок за пояс легчайшего веса.

Тренер Альдо – об уходе Жозе из UFC: «Невозможно отрицать, что он величайший полулегковес всех времен»

Макс Холлоуэй: «Альдо – легенда. Только любовь к одному из величайших бойцов»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Roster Watch
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