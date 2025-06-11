5

Джефф Монсон: «Хочу провести еще один бой с известным соперником, после чего закончить»

Джефф Монсон заявил, что хочет провести еще один поединок.

«Я собираюсь провести еще один бой в карьере, но не могу сказать с уверенностью, когда он произойдет. Но хочу провести только один бой, после чего закончить.

Хочу провести бой с известным соперником. Это придает мне мотивации продолжать тренироваться. Поверьте, я усердно тренируюсь», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

Монсону 54 года. В последний раз он дрался в марте, когда проиграл Артему Тарасову в поединке по боксу.

Джефф Монсон: «Готов научить Овечкина боевым приемам, которые могут помочь как на льду, так и в жизни. У него есть потенциал для участия в боях»

Джефф Монсон: «Турнир UFC в Баку – хорошая новость. Это шаг на пути к возвращению в Россию»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoДжефф Монсон
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джефф Монсон: «В MMA больше не вернусь. Готов иногда принимать вызовы по боксу»
111 марта, 16:52
Монсон – о возвращении UFC в Россию: «Это неизбежно, 100%. Уайт любит российскую аудиторию»
510 марта, 16:53
Монсон не будет драться с Роем Джонсом: «Один промоутер хотел сделать себе имя на такой вывеске, но в итоге события не будет»
13 февраля, 07:21
Главные новости
Хоакин Бакли: «Махачев не представляет большой угрозы для полусреднего веса»
13вчера, 18:10
Капе снялся с боя против Ройвала. Его заменит Джошуа Ван
3вчера, 17:40
Хьюз обвинил Усмана Нурмагомедова в избегании реванша с ним: «Я сыт по горло его отговорками»
8вчера, 16:40
26 июля в Москве пройдет первый турнир лиги по кулачным боям IBA Bare Knuckle
вчера, 14:40
Аспиналл – об ожидании поединка с Джонсом: «В UFC много политических интриг. Не могу ничего с этим поделать»
4вчера, 14:30
Шон О’Мэлли: «Двалишвили – величайший боец в истории дивизиона»
10вчера, 14:15
Двалишвили прибыл в Грузию после победы над О’Мэлли. Ему устроили чемпионский парад
5вчера, 13:10Видео
Дегтярев – о возвращении UFC в Россию: «Важно то, как они будут соблюдать наше законодательство»
5вчера, 12:10
Александр Емельяненко: «Желание вернуться есть – и оно огромное. Нужно только укрепить тело»
7вчера, 11:55
Камил Гаджиев подрался с топ-менеджером букмекерской конторы на хоккейной тренировке
3вчера, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
25 ноября 2024, 11:21