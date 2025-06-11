Джефф Монсон: «Хочу провести еще один бой с известным соперником, после чего закончить»

Джефф Монсон заявил, что хочет провести еще один поединок.

«Я собираюсь провести еще один бой в карьере, но не могу сказать с уверенностью, когда он произойдет. Но хочу провести только один бой, после чего закончить.

Хочу провести бой с известным соперником. Это придает мне мотивации продолжать тренироваться. Поверьте, я усердно тренируюсь», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон .

Монсону 54 года. В последний раз он дрался в марте, когда проиграл Артему Тарасову в поединке по боксу.

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