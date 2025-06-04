Митчелл встретится с Саидом Нурмагомедовым на турнире UFC в Абу-Даби (Red Corner MMA)

Брайс Митчелл проведет бой против Саида Нурмагомедова.

Поединок в легчайшем весе состоится на турнире UFC в Абу-Даби, который пройдет 26 июля. Об этом сообщает Red Corner MMA.

Брайс Митчелл (17-3) в последний раз дрался в апреле, когда проиграл Джину Силве удушающим приемом в третьем раунде.

Саид Нурмагомедов (18-4) в феврале уступил Винисиусу Оливейре единогласным решением судей.

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