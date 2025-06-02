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Экс-чемпион мира по боксу Майк Маккаллум скончался в возрасте 69 лет

Умер бывший чемпион мира по боксу Майк Маккаллум.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Маккаллум скончался на 69-м году жизни.

The Ring сообщает, что Майк почувствовал себя плохо, когда ехал в спортзал в Лас-Вегасе, где тренировал боксеров. Он съехал с дороги и позже был найден без сознания. Врачи на месте констатировали его смерть.

Маккаллум в 1984 году выиграл пояс WBA в первом среднем весе, став первым чемпионом мира из Ямайки. В 1989-м он выиграл пояс WBA в среднем весе, а в 1994-м стал лучшим полутяжеловесом мира по версии WBC. В 2003 году Маккаллума ввели в Международный зал боксерской славы.

На его счету 49 побед (36 нокаутом), пять поражений и ничья.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Ring Magazine
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Майк Маккаллум
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