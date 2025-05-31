Шлеменко – о диете: «Полностью отказался от сахара. На весогонке хотелось мороженого. Но больше никогда не буду его есть»

Александр Шлеменко полностью отказался от сахара.

«Моя форма изменилась по сравнению с временами выступления в Bellator? Не совсем. Нужно смотреть от боя к бою. В Bellator была разная диета. Я был вегетарианцем и, по сути, вообще потерял мышечную массу. Я делал кроссфит, но конкретно с железом не работал – не делал жим лежа, приседания, тягу. А сейчас у нас появился новый тренер, так что если вам заметна разница в форме, то, думаю, Никите [Кожевникову] будет приятно.

Я серьезно изменил питание, вообще не ем сахар. Раньше я даже на сгонке ел то, что задерживает воду, и мучился, хотя гонял немного. А теперь, когда мне помогают ребята из «Эклиптики», я остался на том же уровне по весу, я же не вешу 105-110 кг, просто перегнал это из жира в мышечную массу. Вспомните фильм «Рокки». Что делал Сталлоне, чтобы оставаться боеспособным? Налегал на железо. Вот я на него и налег. Результат налицо.

Люди не верят, что я чистый? Мне плевать, что они думают. Знаете, чего мне больше всего хотелось на весогонке? Мороженого. Я люблю мороженое, но больше никогда в жизни не буду его есть, потому что там сахар. А я не употребляю ничего, где содержится сахар. Я ем сублимированные высушенные продукты от компании», – сказал экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко .

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