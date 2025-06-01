Гамрот хочет бой с Сен-Дени: «Изменю его прозвище на «Бог зоны комфорта»
Матеуш Гамрот уверен в легкой победе над Бенуа Сен-Дени.
«Бенуа Сен-Дени? Легкий бой! Давай подеремся в главном событии турнира в Париже! Пять раундов – если осмелишься!
У Бенуа прозвище «Бог войны». Я могу изменить его на «Бог зоны комфорта», – сказал боец UFC Матеуш Гамрот.
Минувшей ночью Гамрот победил Лудовита Клайна единогласным решением судей в поединке на UFC on ESPN 68.
UFC on ESPN 68: поединок Блэнчфилд и Барбер отменен, Гамрот победил Клайна и другие бои
Матеуш Гамрот: «Легкий дивизион – лучший. Не удивлен переходом Махачева – он победил всех и хочет второй пояс»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Junkie
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