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Влад «Белаз» подтвердил, что получит 7 млн рублей за бой со Шлеменко

Владислав Ковалев рассказал, какой гонорар получит за бой с Александром Шлеменко.

– Правда ли, что ваш гонорар сейчас от 5 до 10 млн рублей за бой? Журналист Александр Лютиков говорил, что за поединок со Шлеменко вы получите 7.

– Ну да, это правда. 

– Супруге или маме купили что-то?

– Да я в принципе не раскидываюсь деньгами, потому что не хочу повторить ошибку спортсменов, которые заработали много и сейчас ничего не имеют. Очень хочу сделать лучше жизнь маме, которая все время работала ради меня, и сестре. Хочу ей в доме сделать ремонт, закупить все, в чем она нуждается.

И для жены и двух дочек я стараюсь создавать самые лучшие условия, которые только могу себе представить. Купил дом, машину. Все это для них. Я хочу, чтобы близкие разделяли благо и наслаждались им, чтобы мы вместе получали от этого удовольствия.

Никто не вспомнит ваши тусовки, вашу красивую одежду, вашу красивую жизнь, а твоя семья будет с тобой рядом всегда, – сказал боец ММА Владислав «Белаз» Ковалев в интервью Вадиму Тихомирову.

Поединок Ковалева и Александра Шлеменко состоится 31 мая. Он пройдет в главном событии турнира RCC 22.

«Я и коров пас, и на зернотоке работал». Главный фрешмен российских ММА – в 26 лет подерется со Шлеменко

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
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