Влад «Белаз»: «Могу по часу записывать ответы на вызовы. Это часть работы»

Влад «Белаз» Ковалев высказался об использовании трэш-тока.

«Даже мои близкие и моя жена были против, когда я разгонял конфликт с Марифом Пираевым . Но я перешагнул через себя, понимал, что это часть работы. И перешагивал через себя тысячу раз, потому что знал, что это приведет к тому успеху, который есть сейчас.

Да, я использовал такие слова, как «крыса», «двуличный». Все были против. Говорили: «Зачем ты это делаешь?» Но теперь и близкие, и жена говорят: «Влад, ты красавчик, и все, что ты делал, делал, чтобы у тебя это все было». И моя супруга видела, как мне тяжело записывать эти сторисы, вызовы, ответы.

Я мог по часу записывать. При этом даже сейчас, находясь на этом этапе, не считаю себя легендой, невероятно крутым бойцом. Я середняк, который получил медиа, но это только начало», – сказал боец ММА Владислав «Белаз» Ковалев в интервью Вадиму Тихомирову.

31 мая Ковалев проведет бой против Александра Шлеменко. Поединок возглавит турнир RCC 22.

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