Би Джей Пенна арестовали за «жестокое обращение с членами семьи». Он заявлял, что его мать подменили другим человеком
Би Джей Пенн был арестован 25 мая за «жестокое обращение с членами семьи».
Пенн был освобожден под залог в две тысячи долларов. Сегодня, 27 мая, он предстанет перед судом.
Бывший боец UFC ранее выкладывал в соцсетях видео с матерью, заявляя, что ее подменили другим человеком, как и родного брата.
Последний бой Би Джей Пенн провел в мае-2019, проиграв единогласным решением судей Клю Гуиде.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
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