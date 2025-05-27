Би Джей Пенна арестовали за «жестокое обращение с членами семьи». Он заявлял, что его мать подменили другим человеком

Би Джей Пенн был арестован 25 мая за «жестокое обращение с членами семьи».

Пенн был освобожден под залог в две тысячи долларов. Сегодня, 27 мая, он предстанет перед судом.

Бывший боец UFC ранее выкладывал в соцсетях видео с матерью, заявляя, что ее подменили другим человеком, как и родного брата.

Последний бой Би Джей Пенн провел в мае-2019, проиграв единогласным решением судей Клю Гуиде.

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