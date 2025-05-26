Хабиб выложил фото Роберто Карлоса и Сальгадо: «Любимая связка отца. Два крайних защитника, которые кошмарили соперников выходами в атаку»

Хабиб Нурмагомедов показал любимых футболистов отца.

«1998, 2000 и 2002 – три Лиги чемпионов. И все это помню, как вчера. Помню как с отцом смотрел.

Любимая связка его была. Два крайних защитника, которые кошмарили соперников выходами в атаку», – подписал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов фото Роберто Карлоса и Мичела Сальгадо .

Роберто Карлос выступал за мадридский «Реал» с 1996-го по 2007-й. Сальгадо играл в клубе с 1999-го по 2009-й.

Хабиб поздравил «Краснодар» и Сергея Галицкого с победой в чемпионате России: «Историческая победа»

Хабиб выложил фото с отцом: «Мой отец, мой друг и мой тренер. Он был всем для нас»