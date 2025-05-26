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Хабиб выложил фото Роберто Карлоса и Сальгадо: «Любимая связка отца. Два крайних защитника, которые кошмарили соперников выходами в атаку»

Хабиб Нурмагомедов показал любимых футболистов отца.

«1998, 2000 и 2002 – три Лиги чемпионов. И все это помню, как вчера. Помню как с отцом смотрел.

Любимая связка его была. Два крайних защитника, которые кошмарили соперников выходами в атаку», – подписал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов фото Роберто Карлоса и Мичела Сальгадо.

Роберто Карлос выступал за мадридский «Реал» с 1996-го по 2007-й. Сальгадо играл в клубе с 1999-го по 2009-й.

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Хабиб выложил фото с отцом: «Мой отец, мой друг и мой тренер. Он был всем для нас»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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