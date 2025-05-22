Шон О’Мэлли потренировался с Деметриусом Джонсоном перед боем с Мерабом Двалишвили

Шон О’Мэлли потренировался с Деметриусом Джонсоном.

Шон О’Мэлли подключил Деметриуса Джонсона к тренировочному лагерю к титульному бою с Мерабом Двалишвили .

Титульный поединок О’Мэлли и Двалишвили возглавит турнир UFC 316, который состоится в ночь с 7 на 8 июня и пройдет в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси.

Мераб Двалишвили: «Уверен, что О’Мэлли сделает корректировки. В этот раз все будет иначе»