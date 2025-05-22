Шон О’Мэлли потренировался с Деметриусом Джонсоном перед боем с Мерабом Двалишвили
Шон О’Мэлли потренировался с Деметриусом Джонсоном.
Шон О’Мэлли подключил Деметриуса Джонсона к тренировочному лагерю к титульному бою с Мерабом Двалишвили.
Титульный поединок О’Мэлли и Двалишвили возглавит турнир UFC 316, который состоится в ночь с 7 на 8 июня и пройдет в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси.
Мераб Двалишвили: «Уверен, что О’Мэлли сделает корректировки. В этот раз все будет иначе»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Шона О’Мэлли
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