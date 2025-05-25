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Сэндхаген – об О’Мэлли: «Шон не относится к бойцам, которые дерутся с лучшими из лучших. Когда он это сделает, у него начнутся поражения»

Кори Сэндхаген раскритиковал послужной список Шона О’Мэлли в легчайшем весе.

«Думаю, я нахожусь в хорошем положении. Мне просто нужно убедить UFC? Я сделал все возможное в последнем бою.

Что я думаю о Шоне О’Мэлли? У него была хорошая карьера. Он давно дерется с крутыми парнями, Наступает время, когда ты просто не побеждаешь, понимаете, о чем я? Потому что все они действительно хороши, и я очень долго бился с лучшими. Не многие в нашем весе могут это сказать, за исключением, может быть, Петра Яна и Мераба Двалишвили.

О’Мэлли вообще-то не один из тех бойцов, которые бьются с лучшими из лучших. Я думаю, что, когда он это сделает, у него начнутся поражения. Иногда это случается и со мной. Так работают бои.

Я покажу, что намного лучше О’Мэлли в очном бою. Если у меня не будет такой возможности, мне не очень хочется спорить об этом в интернете. Думаю, у меня точно будет возможность доказать это», – сказал боец UFC Кори Сэндхаген.

Напомним, на счету О’Мэлли два поражения в UFC – Марлону Вере и Мерабу Двалишвили. В его активе 18 побед, в том числе над экс-чемпионами Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

О’Мэлли возвращается, чтобы отнять пояс у Мераба. Следим за ярким UFC 316

Шон О’Мэлли потренировался с Деметриусом Джонсоном перед боем с Мерабом Двалишвили

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Overdogs Podcast with Mike Perry
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