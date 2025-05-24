Белал Мухаммад: «Я все еще преследую наследие Сен-Пьера. Жорж потерял пояс, но затем вернул его...»
Белал Мухаммад рассчитывает достичь величия Жоржа Сен-Пьера.
«Я все еще преследую наследие Сен-Пьера. Жорж потерял пояс, но затем вернул его... Я не собираюсь переключаться на ютуберов», – заявил экс-чемпион UFC Белал Мухаммад.
Напомним, Белал проиграл титул полусреднего веса Джеку Делла Маддалене.
Жорж Сен-Пьер – экс-трехкратный чемпион UFC. В его активе девять защит.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Anik & Florian Podcast
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