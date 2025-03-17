Мухаммад Мокаев: «Знаю, на что способен. Прямо сейчас уже мог бы стать чемпионом UFC. Но Бог выбрал другой путь – меня ждет что-то великое»

Мухаммад Мокаев считает, что уже мог бы быть чемпионом UFC.

«Я тренировался с Алешандре Пантожей , когда мне было 22 года. И я знаю, на что способен. Прямо сейчас уже был бы чемпионом.

Но Бог выбрал для меня другой путь – иду согласно его плану. Продолжаю тренироваться и двигаться вперед. Меня ждет что-то великое», – написал в соцсетях экс-боец UFC Мухаммад Мокаев .

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