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Мухаммад Мокаев: «Знаю, на что способен. Прямо сейчас уже мог бы стать чемпионом UFC. Но Бог выбрал другой путь – меня ждет что-то великое»

Мухаммад Мокаев считает, что уже мог бы быть чемпионом UFC.

«Я тренировался с Алешандре Пантожей, когда мне было 22 года. И я знаю, на что способен. Прямо сейчас уже был бы чемпионом.

Но Бог выбрал для меня другой путь – иду согласно его плану. Продолжаю тренироваться и двигаться вперед. Меня ждет что-то великое», – написал в соцсетях экс-боец UFC Мухаммад Мокаев.

Мухаммад Мокаев: «Ушедший «нолик» может пойти на пользу Шаре, потому что в следующих боях он будет выходить и рисковать»

Мокаев − о победе Имавова: «Переживал, Адесанья перебивал его»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мухаммада Мокаева
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