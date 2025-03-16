Махачев признался, что чувствует ответственность из-за наследия Хабиба: «Думаю, это будет продолжаться еще много лет»

Махачев признался, что чувствует давление из-за сравнений с Хабибом.

«Чувствую ли груз ответственности за наследие Хабиба Нурмагомедова ? Да. Думаю, это будет продолжаться еще много лет», – признался чемпион UFC Ислам Махачев .

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