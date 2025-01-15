Диаз − о конфликте с командой Махачева: «Я просто шел со своим другом, а эти эвоки накинулись на меня с бутылками»
Нейт Диаз высказался о конфликте с командой Ислама Махачева.
«Что вообще происходит? Я даже не знал, что там был Ислам, просто шел со своим другом, а эти эвоки накинулись на меня с бутылками.
Думал, что верующие люди не врут, никогда не видел этого парня в лифте. Что вообще происходит?
Кстати, что случилось с их чемпионом? Все, что тебе было нужно сделать, это сказать «да», чемп. Я погнал», − написал в соцсетях бывший боец UFC Нейт Диаз.
Махачев рассказал о встрече с Диазом до инцидента в Вегасе: «Я с ним встретился в отеле и он сказал: «Уважение-уважение»
Махачев рассказал о конфликте с Диазом на пресс-конференции UFC 311: «Он решил, что с нами был Хабиб, и показал средний палец»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Нейта Диаза
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