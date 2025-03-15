Турки Аль эш-Шейх: «У нового промоушена будет свое место на рынке. Вы все равно увидите четыре пояса, комиссии и промоутеров»

Турки Аль эш-Шейх рассказал о новом боксерском промоушене.

«У нового промоушена будет свое место на рынке. Вы все равно увидите четыре пояса, комиссии и промоутеров. Рынок большой», – сказал Турки Аль эш-Шейх .

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