Турки опубликовал фото с Шакилом О’Нилом: «В будущем будет много сюрпризов»

Турки Аль эш-Шейх опубликовал фото с Шакилом О’Нилом.

«С моим братом, с легендой Шакилом. В будущем будет много сюрпризов», – написал Турки Аль эш-Шейх .

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