Турки опубликовал фото с Шакилом О’Нилом: «В будущем будет много сюрпризов»
Турки Аль эш-Шейх опубликовал фото с Шакилом О’Нилом.
«С моим братом, с легендой Шакилом. В будущем будет много сюрпризов», – написал Турки Аль эш-Шейх.
Босс UFC и саудиты запустили новую боксерскую лигу. Революция?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Турки
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