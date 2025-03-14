Филип Хргович заменит Уайта в поединке против Джойса

Филип Хргович заменит Диллиана Уайта в поединке против Джо Джойса.

Информацию подтвердил промоутер Фрэнк Уоррен . Напомним, что Уайт снялся с боя из-за полученной в тренировочном лагере травмы пальца.

Хргович (17-1) в последний раз дрался в июне-2024, проиграв Даниэлю Дюбуа техническим нокаутом в восьмом раунде.

Джойс (16-3) в июле прошлого года уступил Дереку Чисоре единогласным решением судей.

Поединок между Хрговичем и Джойсом пройдет в тяжелом весе и состоится 5 апреля на стадионе Co-op Live в Манчестере, Англия.

Диллиан Уайт получил травму и не подерется с Джо Джойсом