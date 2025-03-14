Филип Хргович заменит Уайта в поединке против Джойса
Филип Хргович заменит Диллиана Уайта в поединке против Джо Джойса.
Информацию подтвердил промоутер Фрэнк Уоррен. Напомним, что Уайт снялся с боя из-за полученной в тренировочном лагере травмы пальца.
Хргович (17-1) в последний раз дрался в июне-2024, проиграв Даниэлю Дюбуа техническим нокаутом в восьмом раунде.
Джойс (16-3) в июле прошлого года уступил Дереку Чисоре единогласным решением судей.
Поединок между Хрговичем и Джойсом пройдет в тяжелом весе и состоится 5 апреля на стадионе Co-op Live в Манчестере, Англия.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Boxing Scene
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