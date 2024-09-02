Белью – о Джойсе: «Ему нужно заканчивать. Он слишком медленный и предсказуемый – может произойти несчастный случай»
Тони Белью посоветовал Джо Джойсу закончить боксерскую карьеру
«Джойсу просто пора остановиться, потому что он слишком медленный и предсказуемый. Рано или поздно произойдет несчастный случай. Я надеюсь, что Джо закончит. Не хочу видеть, как ему причиняют боль. Он страдает», – заявил бывший чемпион мира по боксу Тони Белью.
Напомним, в июле Дерек Чисора победил Джойса единогласным решением судей.
В активе 38-летнего Джойса 16 побед и два поражения.
Дерек Чисора: «Джойсу не стоит заканчивать. Вы должны наслаждаться нами всеми, пока мы здесь»
Чисора после победы над Джойсом: «###### как устал. У меня такое лицо, что я даже не могу разблокировать телефон из-за Face ID»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports Illustrated
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